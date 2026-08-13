Matas A-S legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Matas A-S hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.49 DKK beziffert, während im Vorjahresquartal 1.67 DKK je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4.19 Prozent auf 2.16 Milliarden DKK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.07 Milliarden DKK erwirtschaftet worden.

Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 1.93 DKK prognostiziert, während sie den Umsatz bei 2.17 Milliarden DKK gesehen hatten.

Redaktion finanzen.ch