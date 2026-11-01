Mataor-Aktie: Matador-VRP Dillinger hält Aktien künftig auch über Beteiligungsgesellschaft

Verwaltungsratspräsident der Matador Secondary Private Equity Florian Dillinger hält künftig einen Teil seiner Aktien über die ELF Partners Group, wie das Unternehmen auf Anfrage von AWP mitteilte.

Hintergrund ist eine am Samstag veröffentlichte Management-Transaktion vom Freitag. Demnach wurden 1'411'600 Matador-Inhaberaktien zu einem Preis von 4,20 Franken je Titel verkauft. Das Transaktionsvolumen beläuft sich damit auf rund 5,9 Millionen Franken.

"Dr. Florian Dillinger hält zukünftig einen Teil seiner Aktien über die ELF Partners Group", teilte Finanzchef Alexander Lachmann auf Anfrage von AWP mit. Weitere Angaben zu den Hintergründen machte das Unternehmen nicht.

Gemäss den am Samstag veröffentlichten Beteiligungsmeldungen verfügt die ELF Partners Group über 17,985 Prozent der Stimmrechte an Matador. Für Dillinger persönlich wurde eine Beteiligung von 16,671 Prozent ausgewiesen.

Matador ist auf Beteiligungen an Private-Equity-Fonds auf dem Sekundärmarkt spezialisiert. Die Gesellschaft ist seit Juni 2026 auch an der SIX kotiert.

jl

Sarnen (awp)