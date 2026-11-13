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13.11.2026 07:51:36
Matador verzeichnet im dritten Quartal Rekordzuflüsse
Sarnen (awp) - Die Beteiligungsgesellschaft Matador hat im dritten Quartal 2026 so hohe Mittelzuflüsse wie noch nie in ihrer Unternehmensgeschichte erzielt. Auch nach neun Monaten liegt die Gesellschaft bei wichtigen Kennzahlen bereits über den Werten des gesamten Vorjahres.
Die Ausschüttungen aus den Private-Equity-Beteiligungen erreichten im dritten Quartal nach ersten ungeprüften Zahlen 3 Millionen Franken, wie Matador am Freitag mitteilte. Gleichzeitig gingen die Kapitalabrufe wie geplant auf 440'000 Franken zurück. Daraus resultierte ein positiver Portfolio-Cashflow von mehr als 2,5 Millionen Franken.
Zu den Ausschüttungen trugen laut Matador sowohl Beteiligungen an kleinen und mittelgrossen Unternehmen als auch Investitionen in wachstumsstarke Unternehmen bei. Unter anderem hätten erste Ausschüttungen im Zusammenhang mit SpaceX-Verkäufen und die rege Transaktionstätigkeit im Technologiesektor die Entwicklung begünstigt, wird Verwaltungsratspräsident Florian Dillinger in der Mitteilung zitiert.
Neunmonatszahlen über Vorjahr - positiver Ausblick
Der Nettoerfolg aus Finanzanlagen erreichte im dritten Quartal 1,4 Millionen Franken. Nach neun Monaten summierte er sich damit auf 5,4 Millionen Franken und übertraf bereits die 4,3 Millionen Franken des gesamten Geschäftsjahres 2025.
Auch die Ausschüttungen lagen nach neun Monaten mit 7,0 Millionen Franken bereits über dem Wert des gesamten Vorjahres von 6,6 Millionen Franken. Für das vierte Quartal erwartet Matador weitere Wertsteigerungen im Portfolio sowie einen deutlich positiven Portfolio-Cashflow.
jl/cg
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