Matador steigert Ergebnis im ersten Halbjahr deutlich

Sarnen (awp) - Die Beteiligungsgesellschaft Matador Secondary Private Equity hat im ersten Halbjahr 2026 deutlich mehr verdient. Dazu trugen unter anderem Wertsteigerungen bei Fondsbeteiligungen bei. Die vorgelegten Zahlen sind noch ungeprüft.

Das währungsbereinigte Ergebnis stieg um 130 Prozent auf 3,73 Millionen Franken, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Unter Einbezug von Währungseffekten und weiteren Einflüssen belief sich das Gesamtergebnis auf 5,04 Millionen Franken.

Wertsteigerungen im Private-Equity-Portfolio

Die Wertsteigerungen des Private-Equity-Portfolios erhöhten sich dabei um 33 Prozent auf 3,96 Millionen Franken. Laut Matador wurden die Wertzuwächse von verschiedenen Fondsbeteiligungen sowohl im Bereich Small & Mid Buyout als auch bei Growth- und Venture-Capital-Investitionen getragen. Positiv auf das Halbjahresergebnis hätten sich zudem die leichte Abschwächung des Frankens sowie Einmaleffekte aus Finanzierungserträgen ausgewirkt.

Unterdessen überstiegen die Mittelzuflüsse aus dem Portfolio die Kapitalabrufe. Ausschüttungen von 4,01 Millionen Franken standen Kapitalabrufe von 3,41 Millionen gegenüber. Matador erwartet nach eigenen Angaben in den kommenden Quartalen deutlich positive Cashflows.

Den vollständigen und testierten Halbjahresabschluss will Matador am 30. September veröffentlichen.

Aufnahme in SPI und SPI Extra

Zudem sollen die Aktien von Matador per 21. September in den SPI und den SPI Extra aufgenommen werden, wie es heisst. Die Aktien der Gesellschaft werden seit Mitte Juni an der SIX Swiss Exchange gehandelt.

Von der Aufnahme in die beiden Indizes verspricht sich Matador eine höhere Relevanz für institutionelle und passive Investoren. Zudem wird sich das Unternehmen am 16. September erstmals an der Investora in Zürich präsentieren.

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