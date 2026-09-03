Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’368 0.0%  SPI 20’179 0.0%  Dow 53’062 0.6%  DAX 25’871 0.1%  Euro 0.9391 -0.3%  EStoxx50 6’359 -0.1%  Gold 4’427 0.9%  Bitcoin 63’052 0.4%  Dollar 0.8092 -0.5%  Öl 94.9 -0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Delivery Hero-Aktie fester: Aufsichtsrat sieht 127-Prozent-Prämie im Uber-Angebot als angemessen
Roche-Aktie in Grün: Lizenzvereinbarung für SIM0660 mit Simcere Zaiming geschlossen
Deutsche Telekom-Aktie fester: Elliott plant offenbar Einstieg
Matador-Aktie: Ergebnis im ersten Halbjahr deutlich gesteigert
Romande Energie-Aktie fester: Halbjahresgewinn deutlich gesteigert
Suche...
ETF Sparplan

Matador Secondary Private Equity Aktie 4279720 / CH0042797206

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

03.09.2026 07:00:06

Matador Secondary Private Equity AG: Erfreuliche vorläufige H1 2026 Zahlen

Matador Secondary Private Equity
3.50 CHF 0.00%
Kaufen Verkaufen

Matador Secondary Private Equity AG / Schlagwort(e): Private Equity/Vorläufiges Ergebnis
Matador Secondary Private Equity AG: Erfreuliche vorläufige H1 2026 Zahlen

03.09.2026 / 07:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 16 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Ad hoc-Mitteilung gemäss Ziff. 16 Kotierungsreglements der BX Swiss 


Matador Secondary Private Equity AG

 

  • Erfreuliche vorläufige H1 2026 Zahlen
  • Aufnahme in den SPI und SPI Extra per 21. September 2026
  • Erstmalige Präsentation auf der Investora Zürich am 16. September 2026

 

Sarnen, 3. September 2026 - Die auf Secondary Private Equity Investments spezialisierte Investmentgesellschaft Matador Secondary Private Equity AG blickt auf ein erfolgreiches erstes Halbjahr 2026 zurück. Nach ersten ungeprüften Auswertungen für das H1 2026 wurde ein währungsbereinigtes Ergebnis von 3,73 Mio. CHF, gegenüber 1,62 Mio. CHF im Vorjahreszeitraum erzielt. Das Gesamtergebnis beläuft sich auf 5,04 Mio. CHF. Das erfreuliche Ergebnis geht auf eine breit unterstütze Wertzuwachsentwicklung diverser Fondsbeteiligungen zurück – sowohl aus dem Small & Mid Buyout Bereich, als auch aus Growth & Venture Capital Investitionen. Zudem wirkten sich die leichte Abschwächung des CHF sowie Einmaleffekte aus Finanzierungserträgen positiv auf das Halbjahresergebnis aus.

Die Werte des Private-Equity-Portfolios stiegen um 3,96 Mio. CHF nach 2,98 Mio. CHF im Vorjahreszeitraum. Erhaltene Ausschüttungen erreichten 4,01 Mio. CHF, denen 3,41 Mio. CHF Kapitalabrufen gegenüberstanden. Der Investitionsgrad der Fonds hat sich damit bereits im H1 weiter erhöht und es werden sukzessive deutlich Cash-Flow positive Quartale erwartet. Der vollständige und testierte H1 2026 Abschluss wird am 30. September 2026 veröffentlicht.

Darüber hinaus werden die Aktien der Matador Secondary Private Equity AG per 21. September 2026 in den SPI und SPI Extra der SIX Swiss Exchange aufgenommen. Die Indexaufnahme markiert einen weiteren bedeutenden Schritt von Matador als SIX-kotiertes Unternehmen und folgt auf die Handelsaufnahme an der SIX Swiss Exchange vom 15. Juni dieses Jahres. «Mit der Zugehörigkeit zu beiden Indizes werden wir für einen breiteren Kreis institutioneller und passiver Investoren relevant. Wir freuen uns über das zunehmende Interesse an Matador und sehen darin Ansporn und Verpflichtung zugleich, nachhaltig Mehrwert für unsere Investoren zu schaffen», so CFO Alexander Lachmann. «In diesem Zusammenhang blicken wir mit voller Vorfreude auch auf die erstmalige Teilnahme an der Investora Zürich am 16. September 2026. «

 

Über die Matador Secondary Private Equity AG

Matador Secondary Private Equity AG (ISIN: CH0042797206), gegru¨ndet 2005 mit Sitz in der Schweiz, ist spezialisiert auf Secondary Private Equity Investments, mit denen die Gesellschaft ein nach Regionen, Branchen, Strategien und Vintage Jahre breit diversifiziertes Private Equity Portfolio aufgebaut hat. Der NAV (Eigenkapital) von Matador ist seit Gru¨ndung organisch u¨berdurchschnittlich 12% p.a. (in EUR) gestiegen. Die Aktie der Matador ist sowohl an der Heimatbörse in der Schweiz als auch in Deutschland u¨ber Frankfurt/XETRA handelbar.

 

Kontakt:

Matador Secondary Private Equity AG

Tel: +41 41 662 1062

Email: ir@matador.ch

www.matador.ch


Zusatzmaterial zur Meldung:
Datei: Ad hoc-Mitteilung gemäss Ziff. 16 Kotierungsreglements der BX Swiss 20260903_Matador Secondary Private Equity AG - erfreuliche Halbjahreszahlen 2026
Ende der Adhoc-Mitteilung
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Matador Secondary Private Equity AG
Grundacher 5
6060 Sarnen
Schweiz
Telefon: 0041 (41) 662 10 62
Fax: 0041 (41) 661 08 62
E-Mail: office@matador.ch
Internet: www.matador.ch
ISIN: CH0042797206
Valorennummer: A0Q3W8
Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board), Stuttgart; BX Berne eXchange
LEI Code: 9676007ASJYFQMM4GT15
EQS News ID: 2393036

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2393036  03.09.2026 CET/CEST

In eigener Sache

Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?

Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Matador Secondary Private Equity AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Matador Secondary Private Equity AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ABB
✅ Hochtief
✅ Schneider Electric

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung? BX Morningcall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

08:49 SMI erneut leicht fester
06:05 UBS Logo UBS KeyInvest: S&P 500 – Kleine Gegenreaktion
02.09.26 Logo WHS Den ES Future profitabel handeln. Live Trading heute ab 14:45 Uhr
02.09.26 Marktüberblick: Versicherer gesucht
01.09.26 Julius Bär: 12.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (50%) auf Rheinmetall AG
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
31.08.26 Bitcoin: Was die Rally der vergangenen Woche wirklich verändert
27.08.26 ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung? BX Morningcall mit François Bloch
25.08.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.60% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Kühne + Nagel, Logitech, Roche
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’933.14 19.64 S6HB9U
Short 15’225.73 13.85 SRBCQU
Short 15’793.50 8.93 SG5BQU
SMI-Kurs: 14’364.34 03.09.2026 09:15:34
Long 13’760.30 19.91 S2B93U
Long 13’450.01 13.99 SHB7NU
Long 12’857.59 8.90 BSUBWU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Q2-US-Portfolio von Zurich Insurance: Kräftige Aufstockungen bei Aktien von AMD und Eli Lilly, Verkäufe bei Microsoft
UBS-Aktie im Plus: Konzern startet Rückkaufprogramm für neun Bonds
NVIDIA-Aktie: Historischer Apple-Vergleich weckt Hoffnung auf neuen Kursboom
Moderna-Aktie schiesst nach oben: Hintergründe zur milliardenschweren Anleihe
Rheinmetall Aktie News: Anleger schicken Rheinmetall am Mittag auf rotes Terrain
Rheinmetall-Aktie: Deutsche Bank AG gibt Buy-Bewertung bekannt
Partners Group-Aktie bricht ein: Gewinnrückgang und CEO-Wechsel angekündigt
ARK Invest vor Broadcom-Zahlen: Cathie Wood kauft KI-Aktien, verkauft AMD und CrowdStrike
Nestlé-Aktie in Grün: Verkauf von Nahrungsergänzungsmittel-Sparte in Milliarden-Deal
Deutsche Telekom-Aktie fester: Elliott plant offenbar Einstieg

Top-Rankings

NVIDIA als Investor: Depotwert in Q2 mehr als verdreifacht - auf diese Aktien setzt der KI-Gigant
Im 2. Quartal 2026 gab es nur wenig Anpassungen bei den US-Investments von NVIDIA. Dennoch hat e ...
Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com
US-Portfolio der UBS: Milliarden-Zukäufe bei Apple und Microsoft, eigene Aktien aufgestockt
Im Rahmen der jüngsten 13F-Einreichung hat die UBS ihre Beteiligungen an US-Aktien offengelegt. ...
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
Q2-US-Portfolio von Zurich Insurance: Kräftige Aufstockungen bei Aktien von AMD und Eli Lilly, Verkäufe bei Microsoft
Wie gewohnt hat die Zurich Insurance Group auch im zweiten Quartal 2026 ihr US-Aktiendepot veröf ...
Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.