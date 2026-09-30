Matador Secondary Private Equity Aktie 4279720 / CH0042797206
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
30.09.2026 07:57:36
Matador Secondary Private Equity AG: Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 des KR der SIX sowie Ziff. 16 Kotierungsreglement der BX Swiss - Halbjahresbericht 2026
|
Matador Secondary Private Equity AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Private Equity
Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR der SIX sowie Ziff. 16 des Kotierungsreglements der BX Swiss
Matador Secondary Private Equity AG - Veröffentlichung des Halbjahresberichts per 30.6.2026
Sarnen, 30. September 2026 - Die auf Secondary Private Equity Investments spezialisierte Investmentgesellschaft Matador Secondary Private Equity AG veröffentlicht heute den Zwischenbericht zum 1. Halbjahr 2026 und bestätigt die am 3. September veröffentlichten Ergebnisse und Zahlen zum Portfolio Cashflow. Der Bericht ist über die Homepage im Investor Relations Bereich abrufbar und weist einen Gewinn in Höhe von 5,04 Mio. CHF aus.
Über die Matador Secondary Private Equity AG
Die Matador Secondary Private Equity AG (ISIN: CH0042797206), 2005 gegründet und mit Sitz in der Schweiz, ist spezialisiert auf Secondary Private Equity Investments, mit denen die Gesellschaft ein nach Regionen, Branchen, Strategien und Vintage Jahre breit diversifiziertes Private Equity Portfolio aufgebaut hat. Der NAV (Eigenkapital) von Matador ist seit Gründung organisch überdurchschnittlich um 12% p.a. (in EUR) gestiegen. Die Aktie der Matador ist sowohl an der Heimatbörse in der Schweiz als auch in Deutschland über Frankfurt/XETRA handelbar.
Kontakt:
Matador Secondary Private Equity AG
Grundacher 5, CH-6060 Sarnen
Tel: +41 41 662 1062
Email: ir@matador.ch
www.matador.ch
Zusatzmaterial zur Meldung:
Datei: Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 des KR der SIX sowie Ziff. 16 Kotierungsreglement der BX Swiss _20260930_Matador Secondary Private Equity AG - Halbjahresbericht 2026
Ende der Adhoc-Mitteilung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Matador Secondary Private Equity AG
|Grundacher 5
|6060 Sarnen
|Schweiz
|Telefon:
|0041 (41) 662 10 62
|Fax:
|0041 (41) 661 08 62
|E-Mail:
|office@matador.ch
|Internet:
|www.matador.ch
|ISIN:
|CH0042797206
|Valorennummer:
|A0Q3W8
|Börsen:
|Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board), Stuttgart; BX Berne eXchange; SIX Swiss Exchange
|LEI Code:
|9676007ASJYFQMM4GT15
|EQS News ID:
|2406476
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2406476 30.09.2026 CET/CEST
Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie
Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Matador Secondary Private Equity AG
Analysen zu Matador Secondary Private Equity AG
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX fester -- Asiens Börsen mehrheitlich mit Gewinnen
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentieren sich am Dienstag mit Gewinnen. An den Börsen in Asien zeigen sich zur Wochenmitte mehrheitlich positive Vorzeichen.