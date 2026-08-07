Matador Resources stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Matador Resources hat am 05.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 3.15 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1.21 USD je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.17 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 26.76 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Matador Resources einen Umsatz von 925.7 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch