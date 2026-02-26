Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Matador Resources Aktie 13648997 / US5764852050

26.02.2026 15:06:29

Matador Resources Privately Places $750 Mln Notes Due 2034; Sets Tender Offer For Notes Due 2028

Matador Resources
38.39 CHF 2.42%
(RTTNews) - Matador Resources Company (MTDR) on Thursday announced a $750 million private placement of senior unsecured notes due 2034.

The company plans to use the proceeds to repurchase part or all of its $500 million outstanding 6.875% senior notes due 2028 through a cash tender offer, which began today, and to repay debt.

The tender offer for the 2028 Notes will expire on March 4, 2026. Holders who participate will receive $1,019.75 per $1,000 principal, plus accrued interest. The offer is contingent on Matador raising at least $500 million in gross proceeds from the 2034 note placement.

Longevity = mehr Rendite? Dr. Anna Erat über Healthspan & Investments – zu Gast im BX Morningcall

Im neuesten BX Morningcall ist Dr. Anna Erat zu Gast – Spezialistin für Innere Medizin, Sportmedizin, Prävention und Longevity. Gemeinsam mit Olivia Hähnel und François Bloch sprechen wir darüber, was Longevity wirklich bedeutet (Healthspan vs. Lifespan), warum es mehr ist als Biohacking und wie man seriöse Angebote von Hype unterscheidet.

Dr. Erat gibt Einblick, wie eine erste Longevity-Konsultation abläuft, welche Rolle Anamnese, Genetik/Epigenetik und Technologie/AI spielen und worauf Patientinnen und Patienten bei der Wahl eines Anbieters achten sollten. Ausserdem: Versicherung & Kostenübernahme in der Schweiz, Erwartungsdruck bei High-Performance-Klienten und ein spannender Case: Wie würde sie mit Lindsey Vonn nach einer Verletzung umgehen?

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Longevity = mehr Rendite? Dr. Anna Erat über Healthspan & Investments – zu Gast im BX Morningcall

Inside Trading & Investment

12:51 Julius Bär: 13.00% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (70%) auf Partners Group Holding AG
10:21 SMI scheitert erneut an 14.000er-Marke
08:47 UBS Logo UBS KeyInvest: Europa – Positive Stimmung/Straumann – Auf Werbetour
08:10 Struki Kompakt (1/7): Grundlagen & Risiken – was Strukturierte Produkte wirklich sind – Finanz.Punkt. – der Podcast für deine finanzielle Bildung
07:44 Bitcoin & Ethereum: Kaufen, wenn die Kanonen donnern?
25.02.26 Marktüberblick: MTU und FMC schwächeln nach Zahlen
24.02.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf AXA, Swiss Life, Swiss Re
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Auf diese US-Aktien setzt die UBS im vierten Quartal 2025
D-Wave Quantum-Aktie dennoch gesucht: Geschäftszahlen verfehlen Erwartungen
Sandoz-Aktie deutlich höher: Generikaspezialist wächst weiter dank starker Biosimilars
Deutsche Telekom-Aktie gefragt: Umsatzerwartung geschlagen - Positive Wachstumsprognose für 2026
NVIDIA Aktie News: NVIDIA verteuert sich am Nachmittag
Idorsia-Aktie klettert: Umsatz in 2025 verdoppelt
Ausblick: D-Wave Quantum gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
DroneShield-Aktie klettert deutlich: Mehrere Millionen-Aufträge ergattert
Alcon-Aktie im Plus: Alcon setzt auf weiteres profitables Wachstum

Q4 2025: Diese Änderungen nahm Carl Icahn an seinem Portfolio vor
So hat Carl Icahn im vierten Quartal 2025 investiert
Bildquelle: Heidi Gutman/CNBC/NBCU Photo Bank via Getty Images
Q4 2025: Auf diese Aktien setzte Bill Ackman
Im vierten Quartal 2025 hat der Star-Investor Bill Ackman einige Veränderungen in der Zusammense ...
Bildquelle: Bryan Bedder/Getty Images for The New York Times
4. Quartal 2025: Diese Aktien hielt Zurich Insurance im Depot
So hat der Schweizer Versicherungskonzern im vierten Quartal investiert
Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
15:05 SAP-Chef Klein verdient mehr als 16 Millionen Euro
15:03 ATOSS-Aktie erholt sich vom Dreijahrestief: CEO kauft im großen Stil Aktien
14:55 ROUNDUP 2: Aixtron steckt in weiterem Übergangsjahr - Hoffnung für 2027
14:53 DuMont übernimmt Herausgeberschaft der 'Kölnischen Rundschau'
14:51 ROUNDUP: Krieg oder Atomdeal? USA und Iran verhandeln in Genf
14:45 USA: Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe steigen weniger als erwartet
14:45 Aktien New York Ausblick: Dow im Plus - Nasdaq stabil - Nvidia kein Treiber
14:43 ROUNDUP/Waffen aus dem 3D-Drucker: EU-Kommission will neue Regeln
14:42 Aktien Frankfurt: Dax legt weiter zu - Zahlenflut im Blick
14:40 OTS: GLS Bank / Erfolgsmodell sozial-ökologisches Banking: Bilanz der GLS ...