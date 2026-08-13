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13.08.2026 06:37:00
Masterflex SE: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Masterflex SE lud am 12.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.22 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0.190 EUR je Aktie in den Büchern standen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Masterflex SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4.18 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 26.9 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren 25.8 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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