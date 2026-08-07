MasterBrand verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

MasterBrand hat am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.38 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0.290 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11.53 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 815.2 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 730.9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch