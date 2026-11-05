Master Trust: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Master Trust hat am 03.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3.10 INR. Im Vorjahresviertel waren 2.70 INR je Aktie erzielt worden.

Master Trust hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.54 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 21.14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.27 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch