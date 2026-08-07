Master Trust veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Master Trust präsentierte am 04.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Master Trust hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2.80 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2.40 INR je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat Master Trust 1.50 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13.77 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.32 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch