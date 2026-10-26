Mastek: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Mastek lud am 23.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 34.08 INR. Im Vorjahresviertel waren 31.48 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7.77 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10.19 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9.45 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch