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25.11.2026 00:54:11
Massive Störung Mitte November: Microsoft ruft nach weltweitem Outlook-Ausfall intern höchste Alarmstufe aus
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Trading Signals: Dormakaba - Sicherheit mal anders
An der Börse dreht sich derzeit vieles um Cybersecurity. Doch auch der Schutz von Gebäuden und der kontrollierte Zugang zur realen Welt gewinnen an Bedeutung. Dormakaba profitiert von diesem Trend und möchte nach Jahren des Umbaus nun stärker wachsen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Microsoft Corp.
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24.11.26
|Optimismus in New York: Dow Jones beendet die Dienstagssitzung mit Gewinnen (finanzen.ch)
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24.11.26
|Microsoft Aktie News: Microsoft am Abend mit positiven Vorzeichen (finanzen.ch)
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24.11.26
|Börse New York: Dow Jones klettert (finanzen.ch)
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24.11.26
|Dienstagshandel in New York: Dow Jones präsentiert sich fester (finanzen.ch)
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24.11.26
|Microsoft Aktie News: Microsoft am Nachmittag mit positiven Vorzeichen (finanzen.ch)
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24.11.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones liegt zum Start im Plus (finanzen.ch)
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23.11.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones stürmt schlussendlich vor (finanzen.ch)
Analysen zu Microsoft Corp.
|24.11.26
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|19.11.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.26
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US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
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|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
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|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
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Börse aktuell - Live TickerDoch kein Aufatmen nach NVIDIA-Wende: SMI schließt kaum verändert -- DAX letztlich mit Dämpfer – US-Handel endet uneinheitlich -- Nikkei mit kräftigen Gewinnen bei durchwachsenem Asien-Handel
Am heimischen Aktienmarkt ging es am Dienstag seitwärts. Der DAX zeigte sich unterdessen deutlich tiefer. Der Dow schloss im Dienstagshandel höher, US-Techtitel verloren. In Fernost sind uneinheitliche Entwicklungen zu sehen.