easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84
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15.08.2026 13:28:10
Massive Flugausfälle bei EasyJet in Frankreich wegen Streiks
Berichten zufolge wurden bereits mehr als 100 Verbindungen gestrichen. Das Kabinenpersonal protestiert vor allem gegen kurzfristige Änderungen ihrer DienstpläneWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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14.08.26
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14.08.26
|easyJet Aktie News: easyJet am Vormittag stärker (finanzen.ch)
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13.08.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: easyJet plc (EQS Group)
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12.08.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: easyJet plc (EQS Group)
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11.08.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: easyJet plc (EQS Group)
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10.08.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: easyJet plc (EQS Group)
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07.08.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: easyJet plc (EQS Group)