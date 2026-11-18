Massimo Group Registered hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.01 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.040 USD je Aktie generiert.

Mit einem Umsatz von 14.5 Millionen USD, gegenüber 17.0 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 14.66 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch