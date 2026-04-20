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Massimo Group Registered Shs Aktie 131725757 / US57628N1019

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20.04.2026 17:12:29

Massimo Group CEO David Shan Steps Down, Quenton Petersen Becomes New CEO; Stock Falls

Massimo Group Registered Shs
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(RTTNews) - Massimo Group (MAMO), Monday announced the transition of David Shan's role from Chief Executive Officer to Executive Chairman of the company.

Also, it announced the appointment of Quenton Petersen as the new CEO, effective April 14, 2026.

Commenting on the company's plans, Petersen said, "We plan to evaluate opportunities to expand these platforms into additional use cases, such as facility operations support and smart mobility applications, while taking a disciplined and measured approach."

Currently, MAMO is dropping 8.33 percent, to $1.1250 on the Nasdaq.

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Diese Aktien & Themen stehen im Fokus:

Tech-Giganten unter Druck
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Top-Aktien unter Druck – jetzt Chancen für langfristige Anleger? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’735.72 19.89 BC7SLU
Short 14’023.34 13.99 S8TBUU
Short 14’555.02 8.95 SXLBGU
SMI-Kurs: 13’217.87 20.04.2026 17:02:44
Long 12’643.14 19.75 SKPBQU
Long 12’342.76 13.70 SZXBHU
Long 11’816.89 8.95 S3JBXU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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