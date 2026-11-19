Masoval AS Registered präsentierte in der am 17.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0.09 NOK beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Masoval AS Registered -0.280 NOK je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 573.1 Millionen NOK – ein Plus von 41.64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Masoval AS Registered 404.6 Millionen NOK erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch