Masoval AS Registered gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Masoval AS Registered hat am 27.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.22 NOK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0.860 NOK je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 647.8 Millionen NOK – das entspricht einem Minus von 6.00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 689.2 Millionen NOK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch