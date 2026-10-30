Masco zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Masco hat sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1.17 USD. Im Vorjahresviertel waren 0.900 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2.56 Prozent auf 1.97 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.92 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch