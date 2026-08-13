Masaru: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Masaru hat sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 85.26 JPY. Im Vorjahresquartal waren -96.510 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 1.64 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 10.66 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.83 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch