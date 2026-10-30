Masafat Specialized Transport hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Masafat Specialized Transport hat am 27.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.02 JOD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.030 JOD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10.4 Millionen JOD – ein Plus von 11.42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Masafat Specialized Transport 9.4 Millionen JOD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch