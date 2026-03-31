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Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9

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31.03.2026 22:30:38

März 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Stellantis-Aktie angepasst

Stellantis
5.48 CHF 0.00%
Kaufen Verkaufen

2 Analysten gaben ihre Einschätzung der Stellantis-Aktie preis.

1 Experte stuft die Aktie als Kauf ein, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von Stellantis mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 8,100 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 2,03 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Stellantis-Aktie von 6,073 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Bernstein Research6,20 EUR2,0926.03.2026
DZ BANK--10.03.2026
JP Morgan Chase & Co.10,00 EUR64,6606.03.2026

Redaktion finanzen.ch

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