Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
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31.03.2026 22:30:38
März 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Stellantis-Aktie angepasst
Stellantis
5.48 CHF 0.00%
2 Analysten gaben ihre Einschätzung der Stellantis-Aktie preis.
1 Experte stuft die Aktie als Kauf ein, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von Stellantis mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 8,100 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 2,03 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Stellantis-Aktie von 6,073 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|6,20 EUR
|2,09
|26.03.2026
|DZ BANK
|-
|-
|10.03.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|10,00 EUR
|64,66
|06.03.2026
Redaktion finanzen.ch
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