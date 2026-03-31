März 2026: Experten empfehlen Henkel vz-Aktie mehrheitlich zum Verkauf

27 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Henkel vz-Aktie veröffentlicht.

2 Experten raten die Henkel vz-Aktie zu kaufen, 17 Experten empfehlen das Halten der Henkel vz-Aktie, 8 Experten raten den Anteilsschein zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 72,68 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Henkel vz auf 66,30 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Sell.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum JP Morgan Chase & Co. 65,00 EUR -1,96 30.03.2026 UBS AG 71,00 EUR 7,09 27.03.2026 Deutsche Bank AG 77,00 EUR 16,14 27.03.2026 Barclays Capital 70,00 EUR 5,58 27.03.2026 Barclays Capital 75,00 EUR 13,12 26.03.2026 Jefferies & Company Inc. 73,00 EUR 10,11 26.03.2026 UBS AG 71,00 EUR 7,09 26.03.2026 JP Morgan Chase & Co. 65,00 EUR -1,96 26.03.2026 Jefferies & Company Inc. 73,00 EUR 10,11 23.03.2026 RBC Capital Markets 75,00 EUR 13,12 18.03.2026 JP Morgan Chase & Co. 65,00 EUR -1,96 18.03.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 79,50 EUR 19,91 16.03.2026 UBS AG 71,00 EUR 7,09 13.03.2026 Deutsche Bank AG 77,00 EUR 16,14 12.03.2026 JP Morgan Chase & Co. 65,00 EUR -1,96 12.03.2026 Barclays Capital 75,00 EUR 13,12 12.03.2026 RBC Capital Markets 75,00 EUR 13,12 11.03.2026 Barclays Capital 80,00 EUR 20,66 11.03.2026 Bernstein Research 74,96 EUR 13,06 11.03.2026 Goldman Sachs Group Inc. 73,00 EUR 10,11 11.03.2026 RBC Capital Markets 78,00 EUR 17,65 11.03.2026 JP Morgan Chase & Co. 65,00 EUR -1,96 11.03.2026 Jefferies & Company Inc. 79,00 EUR 19,16 11.03.2026 JP Morgan Chase & Co. 65,00 EUR -1,96 10.03.2026 Barclays Capital 80,00 EUR 20,66 09.03.2026 JP Morgan Chase & Co. 65,00 EUR -1,96 09.03.2026 Barclays Capital 80,00 EUR 20,66 04.03.2026

Redaktion finanzen.ch