Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432
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31.03.2026 18:00:38
März 2026: Experten empfehlen Henkel vz-Aktie mehrheitlich zum Verkauf
Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Einschätzung zur Henkel vz-Aktie veröffentlicht.
27 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Henkel vz-Aktie veröffentlicht.
2 Experten raten die Henkel vz-Aktie zu kaufen, 17 Experten empfehlen das Halten der Henkel vz-Aktie, 8 Experten raten den Anteilsschein zu verkaufen.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 72,68 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Henkel vz auf 66,30 EUR beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Sell.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|65,00 EUR
|-1,96
|30.03.2026
|UBS AG
|71,00 EUR
|7,09
|27.03.2026
|Deutsche Bank AG
|77,00 EUR
|16,14
|27.03.2026
|Barclays Capital
|70,00 EUR
|5,58
|27.03.2026
|Barclays Capital
|75,00 EUR
|13,12
|26.03.2026
|Jefferies & Company Inc.
|73,00 EUR
|10,11
|26.03.2026
|UBS AG
|71,00 EUR
|7,09
|26.03.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|65,00 EUR
|-1,96
|26.03.2026
|Jefferies & Company Inc.
|73,00 EUR
|10,11
|23.03.2026
|RBC Capital Markets
|75,00 EUR
|13,12
|18.03.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|65,00 EUR
|-1,96
|18.03.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|79,50 EUR
|19,91
|16.03.2026
|UBS AG
|71,00 EUR
|7,09
|13.03.2026
|Deutsche Bank AG
|77,00 EUR
|16,14
|12.03.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|65,00 EUR
|-1,96
|12.03.2026
|Barclays Capital
|75,00 EUR
|13,12
|12.03.2026
|RBC Capital Markets
|75,00 EUR
|13,12
|11.03.2026
|Barclays Capital
|80,00 EUR
|20,66
|11.03.2026
|Bernstein Research
|74,96 EUR
|13,06
|11.03.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|73,00 EUR
|10,11
|11.03.2026
|RBC Capital Markets
|78,00 EUR
|17,65
|11.03.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|65,00 EUR
|-1,96
|11.03.2026
|Jefferies & Company Inc.
|79,00 EUR
|19,16
|11.03.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|65,00 EUR
|-1,96
|10.03.2026
|Barclays Capital
|80,00 EUR
|20,66
|09.03.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|65,00 EUR
|-1,96
|09.03.2026
|Barclays Capital
|80,00 EUR
|20,66
|04.03.2026
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.
|
27.03.26
|EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information (EQS Group)
|
27.03.26
|EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
27.03.26
|Deutsche Bank AG veröffentlicht Bewertung: Henkel vz-Aktie mit Buy (finanzen.ch)
|
27.03.26
|UBS AG bescheinigt Neutral für Henkel vz-Aktie (finanzen.ch)
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27.03.26
|Barclays Capital: Equal Weight-Note für Henkel vz-Aktie (finanzen.ch)
|
26.03.26
|Henkel vz-Analyse: Barclays Capital stuft Aktie mit Equal Weight ein (finanzen.ch)
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26.03.26
|Olaplex: Henkel kauft US-Shampoo-Hersteller für 1,4 Milliarden Dollar (Spiegel Online)
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26.03.26
|Jefferies & Company Inc.: Henkel vz-Aktie erhält Hold (finanzen.ch)
Analysen zu Henkel KGaA Vz.
|30.03.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.03.26
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|27.03.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|27.03.26
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|26.03.26
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|30.03.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.03.26
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|27.03.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|27.03.26
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|26.03.26
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|27.03.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|12.03.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|06.02.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|12.01.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|08.12.25
|Henkel vz. Buy
|Warburg Research
|30.03.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.03.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.03.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.26
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.03.26
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|27.03.26
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|26.03.26
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|26.03.26
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|26.03.26
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
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