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Buy, hold, sell? 31.03.2026 18:00:38

März 2026: Experten empfehlen ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie mehrheitlich zum Verkauf

März 2026: Experten empfehlen ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie mehrheitlich zum Verkauf

Analysten haben auch im vergangenen Monat ihre Einschätzungen zur Zukunft der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie abgegeben.

ABB
63.40 CHF 1.57%
Kaufen Verkaufen

Im März 2026 haben 7 Experten die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie analysiert.

6 Experten empfehlen das Halten der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie, 1 Analyst stuft das Papier mit Verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 62,00 CHF, was einem erwarteten Abschlag von 1,24 CHF zum aktuellen SWX-Stand der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie von 63,24 CHF entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Sell an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Jefferies & Company Inc.57,00 CHF-9,8731.03.2026
Bernstein Research65,00 CHF2,7827.03.2026
Deutsche Bank AG58,00 CHF-8,2927.03.2026
JP Morgan Chase & Co.65,00 CHF2,7826.03.2026
Bernstein Research65,00 CHF2,7826.03.2026
RBC Capital Markets62,00 CHF-1,9623.03.2026
RBC Capital Markets62,00 CHF-1,9619.03.2026

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: ABB

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27.03.26 ABB Market-Perform Bernstein Research
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26.03.26 ABB Market-Perform Bernstein Research
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Long 12’041.15 14.00 SSBBTU
Long 11’527.17 8.95 S4TBHU
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