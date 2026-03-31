ABB Aktie 1222171 / CH0012221716
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31.03.2026 18:00:38
März 2026: Experten empfehlen ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie mehrheitlich zum Verkauf
Analysten haben auch im vergangenen Monat ihre Einschätzungen zur Zukunft der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie abgegeben.
Im März 2026 haben 7 Experten die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie analysiert.
6 Experten empfehlen das Halten der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie, 1 Analyst stuft das Papier mit Verkaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 62,00 CHF, was einem erwarteten Abschlag von 1,24 CHF zum aktuellen SWX-Stand der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie von 63,24 CHF entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Sell an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|57,00 CHF
|-9,87
|31.03.2026
|Bernstein Research
|65,00 CHF
|2,78
|27.03.2026
|Deutsche Bank AG
|58,00 CHF
|-8,29
|27.03.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|65,00 CHF
|2,78
|26.03.2026
|Bernstein Research
|65,00 CHF
|2,78
|26.03.2026
|RBC Capital Markets
|62,00 CHF
|-1,96
|23.03.2026
|RBC Capital Markets
|62,00 CHF
|-1,96
|19.03.2026
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)
|
16:29
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Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)
|07:25
|ABB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.03.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|27.03.26
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|26.03.26
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.03.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|07:25
|ABB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.03.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|27.03.26
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|26.03.26
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.03.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|30.01.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|16.10.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|17.07.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|07.02.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|17.10.24
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|27.03.26
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|06.01.26
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|19.11.25
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|07:25
|ABB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.03.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|26.03.26
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.03.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|23.03.26
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
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