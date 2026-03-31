März 2026: Experten empfehlen ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie mehrheitlich zum Verkauf

Im März 2026 haben 7 Experten die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie analysiert.

6 Experten empfehlen das Halten der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie, 1 Analyst stuft das Papier mit Verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 62,00 CHF, was einem erwarteten Abschlag von 1,24 CHF zum aktuellen SWX-Stand der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie von 63,24 CHF entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Sell an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Jefferies & Company Inc. 57,00 CHF -9,87 31.03.2026 Bernstein Research 65,00 CHF 2,78 27.03.2026 Deutsche Bank AG 58,00 CHF -8,29 27.03.2026 JP Morgan Chase & Co. 65,00 CHF 2,78 26.03.2026 Bernstein Research 65,00 CHF 2,78 26.03.2026 RBC Capital Markets 62,00 CHF -1,96 23.03.2026 RBC Capital Markets 62,00 CHF -1,96 19.03.2026

Redaktion finanzen.ch