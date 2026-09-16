Marwynn legte Quartalsergebnis vor

Marwynn hat am 14.09.2026 die Bücher zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Marwynn hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.01 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.160 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 1.1 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 53.42 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch