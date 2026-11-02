Marvelous AQL legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Marvelous AQL hat am 30.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Marvelous AQL hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 22.68 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1.18 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 7.79 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 32.49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11.54 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch