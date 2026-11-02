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02.11.2026 16:14:00
Marvell: Chipkonzern übernimmt Optoelektronikspezialist Lumentum für 115 Milliarden Dollar
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Lumentum Holdings Inc
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16:02
|S&P 500-Wert Lumentum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lumentum von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
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16:00
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 zum Start des Montagshandels freundlich (finanzen.ch)
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13:38
|Marvell to buy data centre component maker Lumentum in $115bn AI bet (Financial Times)
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30.10.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Start schwächer (finanzen.ch)
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29.10.26
|Marvell-Aktie verliert deutlich: Anscheinend Übernahmegespräche mit Lumentum - Sorgen um Finanzierung (finanzen.ch)
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26.10.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
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26.10.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 zum Ende des Montagshandels mit Kursplus (finanzen.ch)
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26.10.26
|Starker Wochentag in New York: Börsianer lassen NASDAQ 100 am Montagnachmittag steigen (finanzen.ch)
Analysen zu Lumentum Holdings Inc
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
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Der heimische Aktienmarkt gibt im Montagshandel nach, wogegen der deutsche Leitindex höher tendiert. Die US-Börsen notieren zum Wochenstart stärker. Die Börsen in Fernost wiesen am Montag unterschiedliche Vorzeichen aus.