Maruzen Showa Unyu hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Maruzen Showa Unyu hat am 09.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 65.93 JPY. Im Vorjahresviertel waren 79.69 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 38.04 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 36.39 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch