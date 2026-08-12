Maruzen Showa Unyu: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Maruzen Showa Unyu äusserte sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 140.86 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 146.91 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4.65 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 37.52 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 35.85 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch