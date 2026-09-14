Maruzen CHI zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Maruzen CHI gab am 11.09.2026 die Zahlen für das am 31.07.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2.68 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4.79 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 8.36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 41.36 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 45.14 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch