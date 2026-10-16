Maruyoshi Center stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Maruyoshi Center hat am 15.10.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 79.67 JPY. Im Vorjahresviertel waren -15.610 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 11.46 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Maruyoshi Center 10.95 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch