Maruyama MfgCo stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Maruyama MfgCo hat am 13.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 831.53 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 42.63 JPY je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Maruyama MfgCo in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 8.95 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 10.56 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 11.59 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 1105.15 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 184.32 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 43.40 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahr hatte Maruyama MfgCo 41.27 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch