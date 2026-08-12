Maruyama MfgCo präsentierte Quartalsergebnisse

Maruyama MfgCo gab am 10.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 165.07 JPY. Im Vorjahresviertel waren 146.20 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9.87 Prozent auf 12.49 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11.37 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch