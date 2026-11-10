MARUWA UNYU KIKAN mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

MARUWA UNYU KIKAN lud am 09.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 8.30 JPY gegenüber 14.76 JPY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 63.96 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 57.81 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch