MARUWA UNYU KIKAN mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

MARUWA UNYU KIKAN gab am 05.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 11.32 JPY. Im Vorjahresviertel waren 14.88 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6.25 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 58.70 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 55.25 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch