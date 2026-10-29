Maruwa: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Maruwa hat am 27.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.16 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0.080 USD je Aktie in den Büchern standen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 61.43 Prozent auf 173.7 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 107.6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch