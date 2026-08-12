MARUSHO HOTTA vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

MARUSHO HOTTA hat am 10.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 2.22 JPY gegenüber -1.310 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 8.37 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 670.1 Millionen JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 731.3 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch