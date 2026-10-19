Marusan Securities präsentierte Quartalsergebnisse

Marusan Securities hat am 16.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 21.72 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Marusan Securities 13.86 JPY je Aktie verdient.

Umsatzseitig wurden 5.74 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Marusan Securities 5.23 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch