Maruo Calcium: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Maruo Calcium hat am 10.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Maruo Calcium hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 41.26 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 40.55 JPY je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Maruo Calcium in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13.81 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3.46 Milliarden JPY im Vergleich zu 3.04 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch