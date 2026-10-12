Marumae verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Marumae veröffentlichte am 09.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 36.87 JPY gegenüber 16.43 JPY im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6.41 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 55.10 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Marumae einen Umsatz von 4.13 Milliarden JPY eingefahren.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 132.56 JPY. Im Vorjahr waren 53.55 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 20.43 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahr hatte Marumae 11.40 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch