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06.07.2026 06:37:00
Marumae: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Marumae hat am 03.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.05.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie lag bei 29.70 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 10.88 JPY je Aktie vermeldet.
Der Umsatz wurde auf 5.31 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.36 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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