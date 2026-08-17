Maruko öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Maruko stellte am 14.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.13 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Maruko -1.850 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 4.48 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 5.08 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4.72 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch