Maruko hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Maruko stellte am 13.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4.33 JPY gegenüber 4.05 JPY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.05 Milliarden JPY – ein Plus von 4.56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Maruko 5.79 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch