MARUJUN verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

MARUJUN hat am 10.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS belief sich auf 17.42 JPY gegenüber 92.30 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1.32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 12.77 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 12.94 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch