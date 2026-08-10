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10.08.2026 06:37:00
Maruichi Steel Tube: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Maruichi Steel Tube hat am 07.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
In Sachen EPS wurden 24.42 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Maruichi Steel Tube 17.94 JPY je Aktie eingenommen.
Maruichi Steel Tube hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 65.03 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8.90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 59.72 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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