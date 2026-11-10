Maruichi Steel Tube: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Maruichi Steel Tube hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 35.33 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Maruichi Steel Tube 28.78 JPY je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Maruichi Steel Tube in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16.51 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 70.86 Milliarden JPY im Vergleich zu 60.82 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch