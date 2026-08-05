MARUI GROUP stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

MARUI GROUP hat am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 50.46 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 44.12 JPY je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7.36 Prozent auf 72.36 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 67.40 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch