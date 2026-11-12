MARUI GROUP präsentierte Quartalsergebnisse

MARUI GROUP hat am 10.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

MARUI GROUP hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.55 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.520 USD je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0.07 Prozent auf 468.5 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 468.2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch