MARUI GROUP legte Quartalsergebnis vor

MARUI GROUP hat am 10.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 44.03 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 38.35 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8.10 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 74.61 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 69.03 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch